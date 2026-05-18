UP Politics: यूपी में योगी का ही ‘जलवा’, मंत्रिमंडल बंटवारे में जो चाहा, वो ही हुआ!

लोक निर्माण विभाग (PWD) विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, क्योंकि इसका जनता से सीधा जुड़ाव होता है। योगी आदित्यनाथ के पहले मंत्रिमंडल (2017-2022) में केशव प्रसाद मौर्य के पास यह विभाग था। दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने PWD अपने पास रख लिया। माना जा रहा था कि इस बार PWD की जिम्मेदारी वापस मौर्य या फिर भूपेन्द्र चौधरी को दी जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगी ही फिलहाल यह विभाग संभालते रहेंगे। सीएम के पास फिलहाल 35 से अधिक विभाग हैं, जिनमें गृह, कार्मिक, सतर्कता, आवास और शहरी नियोजन, राजस्व, सूचना और नागरिक उड्डयन जैसे विभाग भी शामिल हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के करीब एक सप्ताह बाद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ है। इस पर विचार-विमर्श के लिए योगी दिल्ली भी गए थे।