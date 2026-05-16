Prateek Yadav Asthi Visarjan: प्रतीक यादव की अस्थियां लेकर हरिद्वार रवाना हुए आदित्य यादव और अपर्णा

प्रतीक यादव के निधन की खबर के बाद लगातार लोग परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। शनिवार को भी कई परिचित, रिश्तेदार और शुभचिंतक श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लोगों ने कहा कि प्रतीक यादव का व्यवहार बेहद सरल और मिलनसार था। उनके निधन से परिवार ही नहीं, बल्कि उन्हें जानने वाले लोग भी गहरे दुख में हैं। एक करीबी परिचित ने कहा कि प्रतीक बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका अचानक यूं चले जाना सभी के लिए बहुत दुखद है।