एक ट्रांसपोर्टर, चार पत्नियां और एक बच्चा, बरेली इज्जतनगर थाने में रिश्तों का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस भी हो गई कन्फ्यूज

बरेली। सड़क से लेकर थाने तक फैमिली का हाई वोल्टेज ड्रामा लोगों के कौतूहल का विषय बना रहा।मामला एक ट्रांसपोर्टर की पत्नियों और छह साल के बच्चे पर अधिकार को लेकर था। एक महिला थाने पहुंची और आरोप लगाया कि उसके पति की चार पत्नियां हैं, जिनमें दूसरी पत्नी उसके बेटे को स्कूल से अपने साथ ले गई है और अब वापस नहीं कर रही। मामला यहीं नहीं रुका। कुछ देर बाद दूसरी महिला भी थाने पहुंच गई और उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि बच्चा मेरा है। इसके बाद थाने में रिश्तों, पत्नियों, लिव-इन और बच्चों के दस्तावेजों का ऐसा चैप्टर खुला कि पुलिस भी उलझ गई।