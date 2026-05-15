मिड-डे मील के नाम पर उधार लिया राशन, 13 साल बाद बरेली के इस पूर्व प्रधान को 6 साल की सजा, जुर्माना भी ठोका

2 जून 2013 को जाबिर खां भुगतान मांगने पहुंचा तो विवाद हो गया। आरोप है कि सत्य प्रकाश ने रुपये देने से इनकार करते हुए उसे झूठे मुकदमे में फंसाने, एससी-एसटी एक्ट लगवाकर जेल भेजने और जान से मारने तक की धमकी दी। मौके पर गाली-गलौज भी हुई। इसके बाद जाबिर खां ने सीबीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। सुनवाई के दौरान अदालत में दस्तावेज पेश किए गए। कई गवाहों ने भी बयान दिए कि मिड-डे मील का सामान जाबिर खां की दुकान से आता था। अदालत ने दस्तावेजों और गवाहों को महत्वपूर्ण मानते हुए आरोपी के खिलाफ आरोपों को सही पाया।