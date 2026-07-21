बरेली: लड़के ने अपने ही स्कूल की 8 लड़कियों के फोटो कर दिए वायरल; फर्जी अकाउंट से भेजा ‘सॉरी’, पढ़िए पूरी इनसाइड स्टोरी

इस मामले में इज्जतनगर क्षेत्र में रहने वाले पुलिसकर्मी की पत्नी ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर आरोपी छात्र के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले को लेकर SSP अनुराग आर्य का कहना है कि नाबालिग छात्राओं के अश्लील कंटेंट बनाने का मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरोपी भी उसी स्कूल का विद्यार्थी बताया जा रहा है। मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है।