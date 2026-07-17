8 सेकेंड में 5 थप्पड़! वाराणसी में महिला दारोगा का फरियादी को पीटते वीडियो वायरल, बैठाई गई जांच

चौबेपुर थाना परिसर में हाथापाई किए जाने के बाद वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरे मामले का वीडियो बना लिया, जिसमें महिला दारोगा रोशनी पीड़िता गीता देवी को ताबड़तोड़ थप्पड़ मारते दिख रही हैं। वहीं, मौजूद अन्य पुलिस कर्मियों ने मामले में बीच बचाव किया जिसके बाद पूरा मामला शांत हुआ। वहीं, अब वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर वाराणसी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, बताया जा रहा है कि पीड़िता ने पुलिस को लिखित रूप से बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में गलती उन्ही की थी। वह महिला दरोगा के ऊपर कार्रवाई नहीं चाहती।