‘जो गारंटी देगा, अब वोट उसी को’, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद गोरक्षा कानून नहीं बनने पर नाराज, जानिए क्या कुछ कहा?

Shankaracharya Avimukteshwaranand Big Statement: ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंदसरस्वती ने अयोध्या प्रवास के दौरान गोरक्षा कानून को लेकर केंद्र सरकार और राजनीतिक दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र होने के बावजूद आज तक गायों की रक्षा के लिए प्रभावी राष्ट्रीय कानून नहीं बन सका, जबकि आजादी से पहले ऐसा वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदू समाज केवल उन राजनीतिक दलों का समर्थन करे, जो गोरक्षा के लिए स्पष्ट कानून बनाने की गारंटी दें।