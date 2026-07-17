Ram Mandir Donation Theft Row: ना दानपात्र और ना गिनती केंद्र, वॉशरूम से मिला सुराग और फिर खुली करोड़ों की हेराफेरी की कहानी

Ram Mandir Donation Theft Row Ayodhya:अयोध्याके राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला अब तक की सबसे बड़ी जांच में बदल चुका है। मंदिर में दान राशि की कथित हेराफेरी का खुलासा किसी बड़ी शिकायत या तकनीकी जांच से नहीं, बल्कि एक चौकीदार की सतर्कता और वॉशरूम में मिले 40 हजार रुपये से हुआ। इस घटना के बाद ट्रस्ट ने पहले आंतरिक जांच शुरू की और फिर मामला पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद शुरू हुई कार्रवाई में कई स्थानों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई।