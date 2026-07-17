17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा विवाद: जांच का दायरा बढ़ा, 100 से ज्यादा कर्मचारी रडार पर, मंदिर व्यवस्था में हो सकते हैं बड़े बदलाव

Ram Mandir Donation Case: राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बाद एसआईटी जांच तेज हो गई है। 100 से ज्यादा कर्मचारी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। ट्रस्ट ने व्यवस्थाओं की समीक्षा और निष्प्रयोज्य कर्मचारियों की पहचान शुरू कर दी है।
3 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Dimple Yadav

Jul 17, 2026

Ram Mandir Chadhawa Vivad Ayodhya Ram Mandir Ram Mandir News

राम लला - फोटो : X-Ayodhya Darshan

Ayodhya News: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब नए चरण में पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी की जांच सिर्फ चढ़ावा चोरी की घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। यही वजह है कि 100 से अधिक कर्मचारी और ट्रस्ट से जुड़े कुछ अन्य लोग जांच एजेंसियों के रडार पर बताए जा रहे हैं। हालांकि, अब तक न तो एसआईटी और न ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किसी कर्मचारी के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि की है।

चढ़ावा विवाद सामने आने के बाद कई कर्मचारियों से पूछताछ की जा चुकी है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट और पुलिस जांच में यदि किसी कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। जांच पूरी होने के बाद ही यह तय होगा कि किन लोगों पर कार्रवाई होगी।

निजी एजेंसियों के कर्मचारियों पर भी नजर

राम मंदिर में कई सेवाएं निजी एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाती हैं। सुरक्षा, कार्यालय संचालन, लॉकर व्यवस्था और अन्य सेवाओं के लिए अलग-अलग एजेंसियों के कर्मचारी तैनात हैं। वहीं साफ-सफाई और श्रद्धालुओं की सहायता के लिए भी निजी कंपनियों की सेवाएं ली गई हैं। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान इन एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और जरूरत का भी आकलन किया जा रहा है।

मंदिर व्यवस्था में सुधार पर रहेगा फोकस

जांच से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट में सिर्फ घटना की जांच नहीं, बल्कि मंदिर प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के सुझाव भी दे सकती है। इन सुझावों में गैर-जरूरी पदों को खत्म करना, कर्मचारियों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन और कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना शामिल हो सकता है। बताया जा रहा है कि कई ऐसे पद भी चिह्नित किए जा रहे हैं, जहां कर्मचारियों की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं।

ट्रस्ट ने शुरू किया औचक निरीक्षण

इसी बीच श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी मंदिर की व्यवस्थाओं की समीक्षा शुरू कर दी है। ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास ने हाल ही में यात्री सेवा केंद्र का औचक निरीक्षण किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान व्हीलचेयर सेवा से जुड़े खर्च को लेकर भी चर्चा हुई। कर्मचारियों ने सुझाव दिया कि कुछ व्यवस्थाओं में अनावश्यक खर्च हो रहा है, जिसे बेहतर प्रबंधन के जरिए कम किया जा सकता है। ट्रस्टी ने संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत जानकारी और आवश्यक प्रस्ताव मांगे हैं।

खर्च और संसाधनों की होगी समीक्षा

सूत्रों के मुताबिक, ट्रस्ट अब केवल कर्मचारियों की संख्या ही नहीं, बल्कि विभिन्न सेवाओं पर होने वाले खर्च की भी समीक्षा कर रहा है। उद्देश्य यह है कि जहां संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकता है, वहां नई व्यवस्था लागू की जाए ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और अनावश्यक खर्च रोका जा सके।

मंदिर व्यवस्था में हो सकते हैं बड़े बदलाव

सूत्रों का कहना है कि एसआईटी अपनी अंतिम रिपोर्ट में केवल जांच के निष्कर्ष ही नहीं, बल्कि मंदिर प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के सुझाव भी दे सकती है। इन सुझावों में गैर-जरूरी पदों को खत्म करना, कर्मचारियों की संख्या का पुनर्मूल्यांकन, निजी एजेंसियों की जवाबदेही तय करना और नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने जैसे बिंदु शामिल हो सकते हैं।

अभी जांच जारी, अंतिम फैसला बाकी

फिलहाल पूरी प्रक्रिया जांच के चरण में है। कर्मचारियों या निजी एजेंसियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। जांच पूरी होने और ट्रस्ट के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि किन लोगों या संस्थाओं पर कार्रवाई होती है और मंदिर की व्यवस्था में क्या बड़े बदलाव किए जाते हैं।

Bulandshahr News: पेट दर्द, छुट्टी न मिलने का आरोप या निजी तनाव? बुलंदशहर में 25 वर्षीय सिपाही की खुदकुशी के पीछे क्या रही वजह

ये भी पढ़ें
Bulandshahr News Constable Suicide UP Police News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 09:11 am

Published on:

17 Jul 2026 09:11 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / राम मंदिर चढ़ावा विवाद: जांच का दायरा बढ़ा, 100 से ज्यादा कर्मचारी रडार पर, मंदिर व्यवस्था में हो सकते हैं बड़े बदलाव

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच 23 जुलाई को RSS-VHP की बड़ी बैठक, श्रद्धालुओं का भरोसा लौटाने पर होगा मंथन

Ayodhya Ram Mandir RSS VHP Meeting Sant Samaj Meeting
अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: टिन्नू और मनीष से जेल में डेढ़ घंटे तक चली पूछताछ, पुलिस के हाथ लगे कई बड़े सुराग

Ram Mandir Donation Scam Case
अयोध्या

Ayodhya News: राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के लिए जबरदस्त क्रेज, पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर भी मैदान में, 48 घंटे में 1000 से ज्यादा आवेदन

Ram Mandir Trust CEO Amitabh Thakur News Ayodhya News
अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: रिमांड में आरोपियों से पूछताछ के दौरान मिले नए सुराग, रकम छिपाने के तरीके पर भी हुए खुलासे

Ram Mandir Donation Theft Ram Mandir Chadhawa Chori Ayodhya Ram Mandir News
अयोध्या

Ram Mandir Donation Dispute Row: राम भक्तों के लिए नई सुविधा; चढ़ावे का पूरा लेखा-जोखा अब ऑनलाइन देख सकेंगे श्रद्धालु

ram mandir trust to publish donation income expense details online ayodhya
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.