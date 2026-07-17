राम मंदिर चढ़ावा विवाद: जांच का दायरा बढ़ा, 100 से ज्यादा कर्मचारी रडार पर, मंदिर व्यवस्था में हो सकते हैं बड़े बदलाव

Ayodhya News: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच अब नए चरण में पहुंच गई है। सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी की जांच सिर्फ चढ़ावा चोरी की घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि मंदिर की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। यही वजह है कि 100 से अधिक कर्मचारी और ट्रस्ट से जुड़े कुछ अन्य लोग जांच एजेंसियों के रडार पर बताए जा रहे हैं। हालांकि, अब तक न तो एसआईटी और न ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने किसी कर्मचारी के खिलाफ आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि की है।