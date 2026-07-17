कार की तलाशी में खुला करोड़ों का राज, सड़क पर दौड़ रही थी दौलत से भरी गाड़ी! अयोध्या में चांदी-सोने की बरामदगी

GST Raid Ayodhya:अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर GST विभाग ने पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्पोर्ट्स कार से भारी मात्रा में चांदी और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। रोनाही टोल प्लाजा पर की गई इस कार्रवाई में करीब साढ़े 3 कुंतल चांदी, चांदी के आभूषण और कुछ सोने के जेवर जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में बरामद सामान के संबंध में कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद विभाग ने पूरे माल को अपने कब्जे में ले लिया।