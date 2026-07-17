कार की तलाशी में खुला करोड़ों का राज, सड़क पर दौड़ रही थी दौलत से भरी गाड़ी! अयोध्या में चांदी-सोने की बरामदगी

अयोध्या में जीएसटी टीम की रेड। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब
GST Raid Ayodhya:अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर GST विभाग ने पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्पोर्ट्स कार से भारी मात्रा में चांदी और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। रोनाही टोल प्लाजा पर की गई इस कार्रवाई में करीब साढ़े 3 कुंतल चांदी, चांदी के आभूषण और कुछ सोने के जेवर जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में बरामद सामान के संबंध में कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद विभाग ने पूरे माल को अपने कब्जे में ले लिया।
GST विभाग के अधिकारियों को गुरुवार दोपहर सूचना मिली थी कि अयोध्या-लखनऊ हाईवे के रास्ते बड़ी मात्रा में कीमती धातुओं का परिवहन बिना वैध दस्तावेजों के किया जा रहा है। सूचना मिलते ही विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाने की योजना बनाई। रोनाही टोल प्लाजा पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया और आने-जाने वाले संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली जाने लगी। इसी दौरान एक स्पोर्ट्स कार को रोककर उसकी जांच की गई, जिसमें भारी मात्रा में चांदी और सोने के आभूषण मिले।
अपर आयुक्त (ग्रेड-1) बृजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वाहन में मौजूद व्यक्ति से बरामद सोना-चांदी के संबंध में बिल, टैक्स इनवॉइस या अन्य वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह मौके पर कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण विभाग ने पूरी खेप को जब्त कर लिया है। संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय के भीतर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
GST विभाग का कहना है कि यदि तय समय सीमा के भीतर बरामद माल से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो नियमानुसार जुर्माना लगाने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर जब्त किए गए सोना-चांदी और आभूषणों को सरकारी कोषागार में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
राज्य कर विभाग हाल के दिनों में बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन और जीएसटी चोरी के मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कर चोरी रोकने और राजस्व की सुरक्षा के लिए हाईवे पर निगरानी और मोबाइल चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे।
अयोध्या की कार्रवाई से पहले मुजफ्फरनगर में भी उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग की खतौली मोबाइल टीम ने अंतरराज्यीय GST चोरी का एक बड़ा मामला पकड़ा था। जांच में सामने आया कि मेरठ के मटौर स्थित एक कथित फर्जी फर्म के नाम पर ई-वे बिल तैयार कर हरियाणा में माल भेजा जा रहा था। टीम ने करीब 20 लाख रुपये मूल्य के 10,070 किलोग्राम लेड इनगॉट्स से भरे वाहन को जब्त कर लिया।
अधिकारियों के अनुसार, वाहन मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर से हरियाणा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन परिवहन दस्तावेजों में फर्जी फर्म का इस्तेमाल किया गया था। मामले की जानकारी हरियाणा की डीजीजीआई और मेरठ के एसआईबी के संयुक्त आयुक्त को भी भेज दी गई है, ताकि व्यापक स्तर पर जांच की जा सके।
फिलहाल GST विभाग अयोध्या में बरामद सोना-चांदी की वास्तविक मालिकाना स्थिति, उसके परिवहन का उद्देश्य और कर संबंधी दस्तावेजों की जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला केवल दस्तावेजों की कमी का है या इसके पीछे कर चोरी अथवा किसी अन्य अनियमितता का पहलू भी जुड़ा हुआ है।
बड़ी खबरेंView All
अयोध्या
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग