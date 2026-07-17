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कार की तलाशी में खुला करोड़ों का राज, सड़क पर दौड़ रही थी दौलत से भरी गाड़ी! अयोध्या में चांदी-सोने की बरामदगी

GST Raid: अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर GST विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक स्पोर्ट्स कार से करीब साढ़े 3 कुंतल चांदी, चांदी के आभूषण और सोने के जेवर बरामद किए गए। मौके पर वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर पूरा माल जब्त कर लिया गया है और विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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अयोध्या

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Harshul Mehra

Jul 17, 2026

ayodhya gst raid sports car seized more than 3 quintal silver gold jewellery rohni toll plaza

अयोध्या में जीएसटी टीम की रेड। फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब

GST Raid Ayodhya:अयोध्या-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर GST विभाग ने पुलिस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्पोर्ट्स कार से भारी मात्रा में चांदी और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। रोनाही टोल प्लाजा पर की गई इस कार्रवाई में करीब साढ़े 3 कुंतल चांदी, चांदी के आभूषण और कुछ सोने के जेवर जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में बरामद सामान के संबंध में कोई वैध बिल या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जिसके बाद विभाग ने पूरे माल को अपने कब्जे में ले लिया।

गुप्त सूचना के आधार पर बिछाया गया जाल

GST विभाग के अधिकारियों को गुरुवार दोपहर सूचना मिली थी कि अयोध्या-लखनऊ हाईवे के रास्ते बड़ी मात्रा में कीमती धातुओं का परिवहन बिना वैध दस्तावेजों के किया जा रहा है। सूचना मिलते ही विभाग ने पुलिस के साथ संयुक्त अभियान चलाने की योजना बनाई। रोनाही टोल प्लाजा पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया और आने-जाने वाले संदिग्ध वाहनों की गहन तलाशी ली जाने लगी। इसी दौरान एक स्पोर्ट्स कार को रोककर उसकी जांच की गई, जिसमें भारी मात्रा में चांदी और सोने के आभूषण मिले।

वाहन चालक नहीं दिखा सका कोई वैध दस्तावेज

अपर आयुक्त (ग्रेड-1) बृजेश कुमार मिश्रा ने बताया कि वाहन में मौजूद व्यक्ति से बरामद सोना-चांदी के संबंध में बिल, टैक्स इनवॉइस या अन्य वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह मौके पर कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण विभाग ने पूरी खेप को जब्त कर लिया है। संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करते हुए निर्धारित समय के भीतर आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

दस्तावेज नहीं मिलने पर होगी कानूनी कार्रवाई

GST विभाग का कहना है कि यदि तय समय सीमा के भीतर बरामद माल से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो नियमानुसार जुर्माना लगाने के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर जब्त किए गए सोना-चांदी और आभूषणों को सरकारी कोषागार में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

GST चोरी पर लगातार सख्ती

राज्य कर विभाग हाल के दिनों में बिना वैध दस्तावेजों के माल परिवहन और जीएसटी चोरी के मामलों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कर चोरी रोकने और राजस्व की सुरक्षा के लिए हाईवे पर निगरानी और मोबाइल चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेंगे।

मुजफ्फरनगर में भी पकड़ा गया GST चोरी का बड़ा मामला

अयोध्या की कार्रवाई से पहले मुजफ्फरनगर में भी उत्तर प्रदेश राज्य कर विभाग की खतौली मोबाइल टीम ने अंतरराज्यीय GST चोरी का एक बड़ा मामला पकड़ा था। जांच में सामने आया कि मेरठ के मटौर स्थित एक कथित फर्जी फर्म के नाम पर ई-वे बिल तैयार कर हरियाणा में माल भेजा जा रहा था। टीम ने करीब 20 लाख रुपये मूल्य के 10,070 किलोग्राम लेड इनगॉट्स से भरे वाहन को जब्त कर लिया।

अधिकारियों के अनुसार, वाहन मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर से हरियाणा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन परिवहन दस्तावेजों में फर्जी फर्म का इस्तेमाल किया गया था। मामले की जानकारी हरियाणा की डीजीजीआई और मेरठ के एसआईबी के संयुक्त आयुक्त को भी भेज दी गई है, ताकि व्यापक स्तर पर जांच की जा सके।

जांच के बाद सामने आएंगे पूरे तथ्य

फिलहाल GST विभाग अयोध्या में बरामद सोना-चांदी की वास्तविक मालिकाना स्थिति, उसके परिवहन का उद्देश्य और कर संबंधी दस्तावेजों की जांच कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला केवल दस्तावेजों की कमी का है या इसके पीछे कर चोरी अथवा किसी अन्य अनियमितता का पहलू भी जुड़ा हुआ है।

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Updated on:

17 Jul 2026 04:18 pm

Published on:

17 Jul 2026 04:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / कार की तलाशी में खुला करोड़ों का राज, सड़क पर दौड़ रही थी दौलत से भरी गाड़ी! अयोध्या में चांदी-सोने की बरामदगी

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