17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

‘अयोध्या हमेशा मेरी आत्मा का हिस्सा रहेगी’ भावुक हुए अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर लिखा इमोशनल नोट

Anupam Kher Ayodhya : बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘श्री राम भूमि’ को लेकर चर्चा में हैं। अयोध्या में फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने के बाद अभिनेता बेहद भावुक नजर आए।
2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

kamlesh sharma

Jul 17, 2026

Anupam Kher Ayodhya

Anupam Kher Ayodhya। Photo Instagram @anupampkher

Anupam Kher Ayodhya : अयोध्या। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ‘श्री राम भूमि’ को लेकर चर्चा में हैं। अयोध्या में फिल्म के पहले शूटिंग शेड्यूल को पूरा करने के बाद अभिनेता बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अयोध्या को 'महज एक शहर नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव' बताते हुए कहा कि इस यात्रा ने उन्हें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया है और वे इस पवित्र भूमि से गहराई से जुड़ गए हैं।

इंस्टाग्राम पर लिखा इमोशनल नोट

अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो के साथ एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लिखा-'‘श्री राम भूमि’ का पहला शूटिंग शेड्यूल पूरा कर अयोध्या से वापस लौट रहा हूं…लेकिन अगर सच कहूं, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा एक हिस्सा यहीं पीछे छूट गया है। मैं यहां से सिर्फ खूबसूरत यादें ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा लेकर जा रहा हूं। मैं सनातन धर्म की एक गहरी समझ, आध्यात्मिक समृद्धि का गहरा अहसास और एक ऐसी फिल्म का हिस्सा होने का अपार गर्व लेकर लौट रहा हूं, जो इतिहास और आस्था दोनों को पूरी ईमानदारी के साथ पर्दे पर लाने का प्रयास कर रही है।'

उन्होंने आगे लिखा- 'अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है-यह एक दिव्य अनुभव है। यहां की हर सड़क, हर मोड़, हर घर, हर मंदिर और यहां चलने वाली हर सांस में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है: श्री राम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आशीर्वाद लेना, यहां के लोगों का स्नेह पाना और इस पवित्र भूमि की दिव्य ऊर्जा को खुद में समेटना-इसने मुझे न केवल एक अभिनेता के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी समृद्ध किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अयोध्या हमेशा मेरी आत्मा का हिस्सा रहेगी। अयोध्या के सभी लोगों को मेरा सहृदय धन्यवाद। पूज्य संतों को, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया; मेरे दोस्त यतींद्र और मंजरी मिश्रा को उनके प्रेम और स्वादिष्ट भोजन के लिए; मेरे निर्देशक कामाख्या जी, मेरे प्रिय मित्र और सिनेमैटोग्राफर असीम बजाज और फिल्म के हर यूनिट मेम्बर का भी आभार, जिन्होंने मुझे इस अद्भुत यात्रा का सहभागी बनाया। धन्यवाद अयोध्या! फिर मिलेंगे।
जय श्रीराम!

राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर दिया था बयान

हाल ही में अयोध्या स्थित राम मंदिर में दान चोरी की घटना पर अभिनेता अनुपम खेर की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बयान के बाद कई लोगों ने उनकी आलोचना की, वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। इसके बाद अनुपम खेर ने एक वीडियो साझा कर अपनी सोच साफ करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे हर कोई पसंद करता हो। अगर कोई व्यक्ति सभी को खुश रखने में जुट जाता है तो धीरे-धीरे लोग उसका इस्तेमाल अपने हिसाब से करने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले इंसान को खुद की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए।

‘किसी के शोर-शराबे से मेरा रुख नहीं बदलेगा’, राम मंदिर विवाद पर अनुपम खेर ने तोड़ी चुप्पी

ये भी पढ़ें
Anupam Kher Ram Mandir Controversy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Jul 2026 02:19 pm

Published on:

17 Jul 2026 02:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / ‘अयोध्या हमेशा मेरी आत्मा का हिस्सा रहेगी’ भावुक हुए अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर लिखा इमोशनल नोट

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Paramhans Acharya: ‘मौलाना को जितने जूते मारो, उतने करोड़ ले जाओ’, बयान देने वाले कौन हैं परमहंस आचार्य?

maulana jarjis ansari sri krishna controversial statement paramhans acharya reaction fir lucknow
अयोध्या

Ram Mandir Donation Theft Row: ना दानपात्र और ना गिनती केंद्र, वॉशरूम से मिला सुराग और फिर खुली करोड़ों की हेराफेरी की कहानी

ram mandir donation theft case washroom rs 40000 led to rs80 lakh recovery ayodhya
अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा विवाद: जांच का दायरा बढ़ा, 100 से ज्यादा कर्मचारी रडार पर, मंदिर व्यवस्था में हो सकते हैं बड़े बदलाव

Ram Mandir Chadhawa Vivad Ayodhya Ram Mandir Ram Mandir News
अयोध्या

Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा विवाद के बीच 23 जुलाई को RSS-VHP की बड़ी बैठक, श्रद्धालुओं का भरोसा लौटाने पर होगा मंथन

Ayodhya Ram Mandir RSS VHP Meeting Sant Samaj Meeting
अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा चोरी: टिन्नू और मनीष से जेल में डेढ़ घंटे तक चली पूछताछ, पुलिस के हाथ लगे कई बड़े सुराग

Ram Mandir Donation Scam Case
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.