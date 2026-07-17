‘अयोध्या हमेशा मेरी आत्मा का हिस्सा रहेगी’ भावुक हुए अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर लिखा इमोशनल नोट

उन्होंने आगे लिखा- 'अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है-यह एक दिव्य अनुभव है। यहां की हर सड़क, हर मोड़, हर घर, हर मंदिर और यहां चलने वाली हर सांस में सिर्फ एक ही नाम गूंजता है: श्री राम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में आशीर्वाद लेना, यहां के लोगों का स्नेह पाना और इस पवित्र भूमि की दिव्य ऊर्जा को खुद में समेटना-इसने मुझे न केवल एक अभिनेता के रूप में, बल्कि एक इंसान के रूप में भी समृद्ध किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि अयोध्या हमेशा मेरी आत्मा का हिस्सा रहेगी। अयोध्या के सभी लोगों को मेरा सहृदय धन्यवाद। पूज्य संतों को, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया; मेरे दोस्त यतींद्र और मंजरी मिश्रा को उनके प्रेम और स्वादिष्ट भोजन के लिए; मेरे निर्देशक कामाख्या जी, मेरे प्रिय मित्र और सिनेमैटोग्राफर असीम बजाज और फिल्म के हर यूनिट मेम्बर का भी आभार, जिन्होंने मुझे इस अद्भुत यात्रा का सहभागी बनाया। धन्यवाद अयोध्या! फिर मिलेंगे।

जय श्रीराम!