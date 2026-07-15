गोंडा में शंकराचार्य का CM योगी पर फिर हमला, PM मोदी और राम मंदिर ट्रस्ट पर भी उठाए सवाल

Shankaracharya Avinukteshwaranand: गोंडा जिले के मेहनौन विधानसभा क्षेत्र में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रदेश और केंद्र सरकार को लेकर कई तीखी टिप्पणियां कीं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पहले दिए गए अपने 'कालनेमि' वाले बयान को दोहराते हुए कहा कि जो व्यक्ति बाहर से संत और योगी का स्वरूप दिखाए। लेकिन उसके कार्य अलग हों, उसे उसी रूप में देखा जाएगा।