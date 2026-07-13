Boat Subsidy Scheme: गोंडा के मछुआरों के लिए खुशखबरी; फिर शुरू हुए बोट सब्सिडी योजना के आवेदन, 24 जुलाई तक करें अप्लाई

विभाग ने बताया कि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी योजना की सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लें। पोर्टल पर योजना की पूरी जानकारी उपलब्ध है। बोट की निर्धारित लागत, मिलने वाली सब्सिडी, जरूरी दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया उपलब्ध कराई गई है। इससे आवेदकों को आवेदन करने में आसानी होगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि शासन की ओर से योजना के नियमों में किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है। तो वही नए नियम लागू होंगे। इसलिए आवेदकों को आवेदन करते समय विभाग द्वारा जारी ताजा दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए।