‘नशे का कारोबार करते हो, बैग दिखाओ’, वाराणसी में ज्वेलरी शॉप के कर्मियों से क्राइम ब्रांच का नाम लेकर 60 लाख की चांदी लूटी

उमाकांत ने बताया कि उसके के साथ विनय सोनी का कर्मचारी आर्यन भी मौजूद था और दोनों ही चांदी लेकर गोविंदपुर के लिए निकले थे। दोनों कर्मचारियों ने बताया कि जैसे ही वे राजा दरवाजा मोड़ के पास पहुंचे, तीन लोगों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि 'तुम मादक पदार्थ की तस्करी करते हो, लाओ बैक खोलकर चेक कराओ, हम क्राइम ब्रांच से हैं'। दोनों कर्मचारियों ने बताया कि वे सराफा कारोबारी हैं और बैग में चांदी है। इसके बाद भी तीनों नहीं माने और मालिक को बुलाने की बात कहने लगे। इसी बीच आर्यन अपने मालिक को बुलाने गया। आरोप है कि इसी दौरान तीनों आरोपी उमाकांत से बैग छीनकर कर भाग निकले।