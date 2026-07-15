GST उपायुक्त रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार: वाराणसी में विजिलेंस विभाग ने पकड़ा, मांगी थी 50 हजार की घूस

शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस विभाग की वाराणसी इकाई ने पूरे मामले की गोपनीय जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर विजिलेंस टीम ने आरोपी अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। पूर्व निर्धारित योजना के तहत शिकायतकर्ता बुधवार को तय स्थान पर पहुंचा और चेतगंज थाना क्षेत्र स्थित एक रेस्टोरेंट के पास उपायुक्त को 50 हजार रुपये की रिश्वत की रकम सौंपी। जैसे ही आरोपी अधिकारी ने पैसे लिए, वहां पहले से मौजूद विजिलेंस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया।