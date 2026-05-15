जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में फंदे से लटका मिला बार्ड बॉय, स्टाफ ने देखा तो उड़ गए होश

जानकारी के मुताबिक किला थाना क्षेत्र के कन्हैया टोला बड़ा बाजार निवासी 50 वर्षीय प्रदीप पाठक पुत्र चंद्रपाल पाठक जिला अस्पताल में बार्ड बॉय के पद पर तैनात थे। शुक्रवार को वह रोज की तरह ड्यूटी पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे वह बर्न वार्ड के एक कमरे में चले गए। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर कर्मचारियों ने तलाश शुरू की। जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर का दृश्य देखकर स्टाफ के होश उड़ गए। प्रदीप का शव फंदे से लटका मिला। घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर कर्मचारियों व मरीजों की भीड़ जमा हो गई।