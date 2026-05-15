BAREILLY NEWS : एक दशक बाद टूटा गैंग का खौफ, तश्वीर और आरिफ को गैंगस्टर एक्ट में दो-दो साल की सजा

अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की अदालत ने तश्वीर और आरिफ निवासी गंगापार थाना विशारतगंज को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को दो-दो साल के साधारण कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। गिरोह का तीसरा सदस्य कल्लू निवासी बाकरगंज थाना किला अभी तक पुलिस पकड़ से बाहर है। अदालत ने उसके खिलाफ अलग से सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए हैं।