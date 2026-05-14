दो लाख की फिरौती मांगने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार, लल्ला गद्दी बनकर वकील के बेटे को मारने की दी थी धमकी

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहचान छिपाने के लिए फर्जी सिम का इस्तेमाल किया। उन्होंने लल्ला गद्दी का नाम लेकर परिवार को डराने और रुपये ऐंठने की कोशिश की। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से दो तमंचे, दो कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने बताया कि मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। फरार आरोपी अकरम की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।