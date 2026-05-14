प्रियंका चोपड़ा की तरह Miss World बनने का ख़्वाब, बरेली में फिर सजने जा रही ‘May Queen Ball’ की ग्लैमरस महफिल

बरेली। कभी बरेली क्लब के मंच से अपने सपनों की उड़ान भरने वाली अभिनेत्री Priyanka Chopra आज ग्लोबल आइकन बन चुकी हैं। अब एक बार फिर बरेली में उसी चमक, उसी ग्लैमर और उसी सपने की तलाश शुरू हो गई है। शहर का चर्चित और प्रतिष्ठित “मे क्वीन बॉल 2026” इस बार फिर नई सुंदरियों और प्रतिभाशाली युवतियों को मंच देने के लिए तैयार है।

करीब तीन दशक पुराने इस सिग्नेचर इवेंट का आयोजन 23 मई 2026 को रात 8:30 बजे से Bareilly Club Limited के फ्रंट लॉन में किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर शहर के युवाओं, क्लब सदस्यों और फैशन जगत से जुड़े लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है।