काशी-अयोध्या के बाद अब नाथ नगरी की बारी, आज बरेली में योगी सरकार ने खोला 100 करोड़ के विकास का खजाना

कार्यक्रम की शुरुआत श्री त्रिवटीनाथ संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा वैदिक स्वस्तिवाचन और मंत्रोच्चार के साथ हुई। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। इस मौके पर सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, विधायक डॉ. एमएल मौर्य, डॉ. एमपी आर्या, एमएलसी बहोरन लाल मौर्य, कुंवर महाराज सिंह समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। नाथ कॉरिडोर और पर्यटन विकास योजना के तहत तपेश्वर नाथ मंदिर, अलखनाथ मंदिर, त्रिवटीनाथ मंदिर, वनखंडी नाथ मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर, तुलसी मठ, बड़ा बाग हनुमान मंदिर, नानकपुरी गुरुद्वारा, अहिच्छत्र जैन मंदिर समेत कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य कराए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य बरेली को आध्यात्मिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना है।