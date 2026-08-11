100 करोड़ के GST फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन: नेपाल भागा फरजान और मास्टरमाइंड सागर समेत 5 गिरफ्तार, हवाला तक पहुंची जांच

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में फरजान हाशमी पुत्र स्व. अनवर हाशमी, निवासी 103 गरईया बड़ा बाजार, थाना किला, बरेली शामिल है। करीब 36 वर्षीय फरजान को फर्म स्वामी बताया गया है। दूसरा आरोपी सागर अग्रवाल पुत्र रामअवतार, निवासी लिकर इनक्लेव कॉलोनी, कर्मचारी नगर, थाना इज्जतनगर है। पुलिस ने सागर को इस नेटवर्क का मास्टरमाइंड और मुख्य सरगना बताया है। आरोप है कि वह लाभ प्राप्त करने वाली फर्मों और बोगस आईटीसी तैयार करने वाली फर्मों के बीच अहम कड़ी था। तीसरा आरोपी विनीत अरोरा पुत्र मुनेन्द कुमार, निवासी ख्वाजा कुतुब, थाना कोतवाली है। पुलिस के मुताबिक नेटवर्क में उसकी कथित भूमिका कैश सेटलमेंट की थी। चौथा आरोपी अनुज अग्रवाल पुत्र राकेश कुमार, निवासी खैरुल्ला गली, थाना कोतवाली है। आरोप है कि वह बोगस फर्मों के जीएसटी रिटर्न भरने का काम करता था। पांचवां आरोपी शिवम गुप्ता उर्फ लाला पुत्र शिवशंकर गुप्ता, निवासी नीम की चढ़ाई, बड़ा बाजार, बरेली है। शिवम रकम को अलग-अलग माध्यमों से घुमाने और ठिकाने लगाने के साथ हवाला के जरिए बेनीफिशियरी फर्मों और सागर अग्रवाल तक रकम पहुंचाने में भूमिका निभाता था।