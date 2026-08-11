बरेली: एंबुलेंस के उपकरण जांचते-जांचते CMO ने चेक कराया अपना शुगर लेवल, 48 आते ही मचा हड़कंप

शुगर चेक कराते सीएमओ विश्राम सिंह।
Bareilly:जिला अस्पताल में सोमवार को उस समय अचानक हलचल मच गई, जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) एंबुलेंस में लगे चिकित्सा उपकरणों का निरीक्षण कर रहे थे। निरीक्षण के दौरान अचानक उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल भी जांच कराने का फैसला किया। शुगर की पहली जांच में रीडिंग 48 आते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों और डॉक्टरों में चिंता बढ़ गई।
जानकारी के मुताबिक CMO जिला अस्पताल परिसर में खड़ी एंबुलेंस में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों और उनकी स्थिति का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अचानक अपना बीपी और ब्लड शुगर चेक कराने को कहा। जांच शुरू हुई तो मशीन पर शुगर की रीडिंग 48 दिखाई दी। इतनी कम रीडिंग सामने आते ही आसपास मौजूद लोगों का ध्यान CMO की तबीयत की ओर चला गया।
पहली जांच में शुगर 48 आने के बाद मौके पर मौजूद लोगों में कुछ देर के लिए असमंजस की स्थिति रही। तत्काल यह भी आशंका जताई गई कि कहीं शुगर जांच करने वाली मशीन की रीडिंग में तकनीकी गड़बड़ी तो नहीं है। स्थिति स्पष्ट करने के लिए CMO की दोबारा जांच कराने का फैसला किया गया।
जब दूसरी बार CMO का ब्लड शुगर चेक किया गया तो मशीन पर रीडिंग 57 आई। दूसरी जांच में भी सामान्य से कम रीडिंग आने के बाद मौके पर मौजूद डॉक्टर और कर्मचारी सतर्क हो गए। इसके बाद एहतियात के तौर पर CMO को आराम कराने का फैसला लिया गया।
शुगर की लगातार कम रीडिंग आने के बाद अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने CMO को जिला अस्पताल स्थित कार्यालय के प्राइवेट रूम में ले जाकर बैठाया। इस दौरान डॉक्टरों और कर्मचारियों की निगाहें CMO की तबीयत पर बनी रहीं। हालांकि, कुछ देर बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई।
CMO को कर्मचारियों और डॉक्टरों के साथ प्राइवेट रूम की ओर जाते देखकर जिला अस्पताल परिसर में अचानक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। अस्पताल में मौजूद लोगों और कर्मचारियों के बीच CMO की तबीयत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। कुछ देर के लिए पूरे परिसर का माहौल बदल गया।
अस्पताल से जुड़े लोगों के मुताबिक, कम शुगर रीडिंग सामने आने के बाद CMO को तत्काल आराम कराने को प्राथमिकता दी गई। डॉक्टरों और कर्मचारियों ने एहतियात के तौर पर उन्हें प्राइवेट रूम में बैठाया। इस दौरान उनकी स्थिति पर नजर रखी गई।
घटनाक्रम के बाद जब CMO से उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि अब वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें किसी गंभीर परेशानी का सामना नहीं है और उनकी स्थिति सामान्य है।
पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 108 एंबुलेंस के निरीक्षण से हुई। CMO एंबुलेंस में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अपना बीपी और शुगर लेवल चेक कराया। पहली जांच में 48 और दूसरी जांच में 57 शुगर रीडिंग आने के बाद कुछ समय के लिए जिला अस्पताल में हलचल मच गई।
कम शुगर की दो रीडिंग सामने आने के बाद एहतियात के तौर पर CMO को आराम कराया गया। बाद में CMO ने खुद अपनी तबीयत को सामान्य बताते हुए कहा कि वह अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। घटना के बाद जिला अस्पताल में कर्मचारियों के बीच बना चिंता का माहौल भी सामान्य हो गया।
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