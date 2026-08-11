बरेली: एंबुलेंस के उपकरण जांचते-जांचते CMO ने चेक कराया अपना शुगर लेवल, 48 आते ही मचा हड़कंप

जानकारी के मुताबिक CMO जिला अस्पताल परिसर में खड़ी एंबुलेंस में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों और उनकी स्थिति का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अचानक अपना बीपी और ब्लड शुगर चेक कराने को कहा। जांच शुरू हुई तो मशीन पर शुगर की रीडिंग 48 दिखाई दी। इतनी कम रीडिंग सामने आते ही आसपास मौजूद लोगों का ध्यान CMO की तबीयत की ओर चला गया।