आस्था के दो रंग, मोहब्बत का एक शहर: हर-हर महादेव का जयघोष तो दूसरी ओर गूंजीं आला हजरत की सदाएं

शहर में शनिवार को इसकी तस्वीर भी दिखाई दी। जिन रास्तों से उर्स में शामिल होने वाले जायरीन गुजर रहे थे, वहीं आसपास के मार्गों से कांवड़ियों के जत्थे भी निकले। दोनों तरफ धार्मिक उद्घोष गूंजते रहे, लेकिन किसी तरह के टकराव के बजाय आपसी सम्मान और सहयोग दिखाई दिया। कई स्थानों पर कांवड़ियों के जत्थे और उर्स में शामिल होने वाले जायरीन एक ही क्षेत्र से गुजरे। पुलिस ने बैरिकेडिंग और रूट प्रबंधन के जरिए दोनों के लिए रास्ते निर्धारित किए। इसके साथ ही श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया। जिन स्थानों से कांवड़ियों के जत्थे गुजर रहे थे, वहां उर्स में शामिल लोगों ने सड़क का हिस्सा खाली रखकर उनके आवागमन में सहयोग किया। कई स्थानों पर पुष्पवर्षा कर एक-दूसरे का स्वागत और सम्मान भी किया गया। यह नजारा इसलिए भी खास रहा क्योंकि शहर में एक ही समय दो बड़े धार्मिक आयोजनों के कारण भारी भीड़ थी।