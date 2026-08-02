बरेली में कांवड़ मार्गों पर ‘मिशन शक्ति’ का पहरा, डीआईजी ने चारों जिलों में बनाए 49 सहायता केंद्र

बरेली रेंज के चारों जिलों में मिशन शक्ति सहायता केंद्र तेजी से स्थापित किए जा रहे हैं। बरेली में 20, बदायूं में 9, शाहजहांपुर में 12 और पीलीभीत में 8 केंद्र फिलहाल संचालित हैं। पुलिस का लक्ष्य जल्द ही इनकी संख्या बढ़ाकर 82 करना है, ताकि कांवड़ यात्रा के पूरे रूट पर महिला श्रद्धालुओं को हर जरूरी मदद समय पर मिल सके। डीआईजी अजय कुमार साहनी का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान महिला सुरक्षा, त्वरित सहायता और श्रद्धालुओं की निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से मिशन शक्ति सहायता केंद्रों को लगातार सक्रिय और सशक्त बनाया जा रहा है।