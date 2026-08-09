बरेली में उर्स के बीच उलमा का फरमान, त्योहारों पर न लगाएं पाकिस्तानी जैसे झंडे

मुफ्ती सलीम नूरी बरेलवी ने जश्न-ए-ईद मिलादुन्नबी को लेकर महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने घरों पर इस्लामी झंडे लगाएंगे, लेकिन कई बार हरे झंडे को गलतफहमी में पाकिस्तानी झंडा समझ लिया जाता है। पिछले साल कुछ लोगों पर मुकदमे भी हुए थे। इसलिए जरूरी नहीं कि केवल हरा झंडा ही लगाया जाए। सफेद, काला या सुनहरा झंडा भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के झंडे से मिलते-जुलते झंडे लगाने से बचें। चुनावी माहौल को देखते हुए सियासी पार्टियों से सावधान रहें और आपसी सौहार्द के साथ देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें।