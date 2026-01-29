क्या है बरेली के जिला अस्पताल की सच्चाई… निरीक्षण में उजागर हुई व्यवस्थाओं की कमजोरियां, पढ़ें पूरा हाल

बरेली। जिला अस्पताल में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की पड़ताल के लिए गुरुवार को नोडल अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी और वार्डों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ-सफाई, पेयजल, सीवर और सुरक्षा इंतजामों पर खास ध्यान दिया गया। हाल के दिनों में लखनऊ से आई जांच टीम की रिपोर्ट के बाद यह निरीक्षण काफी अहम माना जा रहा है।