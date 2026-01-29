क्या है बरेली के जिला अस्पताल की सच्चाई… निरीक्षण में उजागर हुई व्यवस्थाओं की कमजोरियां, पढ़ें पूरा हाल

बरेली। जिला अस्पताल में मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं की पड़ताल के लिए गुरुवार को नोडल अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी और वार्डों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ-सफाई, पेयजल, सीवर और सुरक्षा इंतजामों पर खास ध्यान दिया गया। हाल के दिनों में लखनऊ से आई जांच टीम की रिपोर्ट के बाद यह निरीक्षण काफी अहम माना जा रहा है।
बीते दिनों लखनऊ से आई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जिले के कई स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया था। जांच में कई जगह गंभीर खामियां सामने आई थीं, जिनमें साफ-सफाई की कमी, संसाधनों का अभाव और रखरखाव में लापरवाही शामिल थी। इसी कड़ी में गुरुवार को नोडल अधिकारी और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ. इंतजार हुसैन जिला अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत देखी।
निरीक्षण के दौरान नोडल अधिकारी ने ओपीडी और इमरजेंसी में लगे वाटर कूलरों की स्थिति को परखा। कुछ जगहों पर पानी की सप्लाई और स्वच्छता को लेकर सवाल भी खड़े हुए। इसके अलावा पर्चा काउंटर की व्यवस्था और मरीजों की भीड़ को संभालने के इंतजामों पर भी नजर डाली गई। ओपीडी परिसर में साफ-सफाई की स्थिति को देखकर संबंधित कर्मचारियों को मौके पर ही जरूरी निर्देश दिए गए।
अस्पताल परिसर में सीवर व्यवस्था की जांच के दौरान कई स्थानों पर दुर्गंध और पानी भराव की समस्या सामने आई। नोडल अधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जल्द सुधार के निर्देश दिए। इसके साथ ही अस्पताल में लगे अग्निशमन उपकरणों की एक्सपायरी डेट भी चेक की गई। कुछ उपकरणों के रखरखाव को लेकर सवाल उठे, जिस पर तत्काल कार्रवाई के संकेत दिए गए।
निरीक्षण के बाद नोडल अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मरीजों की सुविधा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए नियमित निरीक्षण किए जाएंगे। लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, ताकि जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग