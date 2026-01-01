लापरवाही ने ली जान… रील बनाते समय फिसला युवक का पैर, सिर पर गिरा स्लैब, मौके पर मौत

बरेली। बिजौरिया रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास शुक्रवार शाम दर्दनाक हादसा हो गया। रील बनाते समय पैर फिसलने से युवक नीचे गिर गया। इसी दौरान एक भारी स्लैब उसके सिर पर आ गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान गांव रिछोला निवासी मोहम्मद फैजान (22) के तौर पर हुई है। वह पेशे से हेयर कटिंग का काम करता था। अचानक हुई इस घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे कई स्लैब रखे हुए थे। शाम करीब पांच बजे फैजान इन्हीं स्लैब पर खड़े होकर मोबाइल से रील बना रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। उसी समय एक स्लैब खिसककर उसके सिर पर गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। लेकिन परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद शव को घर ले जाया गया।
मृतक के पिता मेहंदी हसन ने बताया कि फैजान शाम को दोस्त अनुज के साथ घूमने के लिए घर से निकला था। कुछ देर बाद उसकी मौत की खबर मिली। बेटे की मौत से पिता समेत पूरा परिवार गहरे सदमे में है। हादसे के बाद फैजान के भाई हुस्ने मुस्तफा, नूरे मुस्तफा, जीशान, उवैश और उसकी दो बहनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि एक छोटी सी लापरवाही ने उनके घर का चिराग बुझा दिया।
