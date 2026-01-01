लापरवाही ने ली जान… रील बनाते समय फिसला युवक का पैर, सिर पर गिरा स्लैब, मौके पर मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, निर्माणाधीन फ्लाईओवर के पास सड़क किनारे कई स्लैब रखे हुए थे। शाम करीब पांच बजे फैजान इन्हीं स्लैब पर खड़े होकर मोबाइल से रील बना रहा था। तभी उसका पैर फिसल गया और संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर पड़ा। उसी समय एक स्लैब खिसककर उसके सिर पर गिर गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। लेकिन परिवार ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद शव को घर ले जाया गया।