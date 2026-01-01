निपुण मिशन में घूसखोरी का खुला खेल, प्रशिक्षुओं ने मांगे 5-10 हजार, वीडियो वायरल, विभाग में हड़कंप

बरेली। निपुण भारत मिशन की आड़ में शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का नया खेल सामने आया है। बिथरी चैनपुर के प्राथमिक विद्यालय परेवा कुईया में आकलन करने आए डीएलएड प्रशिक्षु रोहित और सुमित का वीडियो सोशल मीडिया और शिक्षक ग्रुपों में वायरल हो गया। वीडियो में प्रशिक्षु कह रहे हैं, दस-पांच हजार आपके लिए बड़ी बात नहीं, और आपका विद्यालय भी निपुण हो जाएगा।