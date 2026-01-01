30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

सड़क कब्जामुक्त करने उतरी निगम की टीम, ठेले-दुकानें जब्त, 64 हजार का जुर्माना ठोका

पीलीभीत बाईपास रोड पर शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। सुरेश शर्मा नगर चौराहे से संजय नगर चौराहे तक चली इस कार्रवाई में सड़क किनारे जमी दुकानों, ठेलों और अस्थायी कब्जों को हटाया गया।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 30, 2026

बरेली। पीलीभीत बाईपास रोड पर शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। सुरेश शर्मा नगर चौराहे से संजय नगर चौराहे तक चली इस कार्रवाई में सड़क किनारे जमी दुकानों, ठेलों और अस्थायी कब्जों को हटाया गया। अचानक पहुंची निगम टीम को देखकर पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें समेटते नजर आए।

अभियान शुरू होते ही कई दुकानदारों को खदेड़ दिया गया, वहीं कुछ ने खुद ही अपना सामान समेट लिया। निगम कर्मचारियों की सख्ती के चलते कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन टीम ने बिना रुके अभियान जारी रखा।

सामान जब्त, जुर्माना भी वसूला

नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त किया। ठेले, तख्त, काउंटर और अन्य अस्थायी ढांचे हटाए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही कुल 64 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। जुर्माने की कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटने के बाद पीलीभीत बाईपास रोड पर सड़क कुछ हद तक खुलती नजर आई। राहगीरों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से रोज जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे परेशानी होती थी।

पहले भी मिल चुकी है चेतावनी

स्थानीय लोगों के अनुसार, नगर निगम की ओर से पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों ने फिर से सड़क किनारे कब्जा जमा लिया था। इसी को लेकर निगम ने इस बार सख्त रुख अपनाया। नगर निगम की टीम ने संकेत दिए हैं कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता है, ताकि आम लोगों को आने-जाने में दिक्कत न हो।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 07:34 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / सड़क कब्जामुक्त करने उतरी निगम की टीम, ठेले-दुकानें जब्त, 64 हजार का जुर्माना ठोका
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बोगस फर्म बनाकर करोड़ों का जीएसटी रिफंड हड़पने वाला गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद से दबोचा, मास्टरमाइंड फरार

बरेली

बरेली हिंसा: मौलाना तौकीर के इशारे पर पेट्रोल बम से पुलिस को झुलसाने की थी तैयारी, FSL रिपोर्ट से बेनकाब हुई साजिश

बरेली

नलकूप कनेक्शन के नाम पर घूसखोरी, बिजली विभाग का अवर अभियंता 20 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

बरेली

बरेली–सीतापुर हाईवे को मिलेगी रफ्तार, सिक्सलेन का रास्ता साफ, हर मोड़ पर बिछेगा सीसीटीवी का जाल

बरेली

अवैध स्टैंड पर पुलिस का डंडा, बदायूं रोड से शुरू हुआ ‘कोना छोड़ो’ ऑपरेशन, गन्ना मिल समेत पूरे शहर में होगा सफाया

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.