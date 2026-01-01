सड़क कब्जामुक्त करने उतरी निगम की टीम, ठेले-दुकानें जब्त, 64 हजार का जुर्माना ठोका

नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त किया। ठेले, तख्त, काउंटर और अन्य अस्थायी ढांचे हटाए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही कुल 64 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। जुर्माने की कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटने के बाद पीलीभीत बाईपास रोड पर सड़क कुछ हद तक खुलती नजर आई। राहगीरों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से रोज जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे परेशानी होती थी।