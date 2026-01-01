सड़क कब्जामुक्त करने उतरी निगम की टीम, ठेले-दुकानें जब्त, 64 हजार का जुर्माना ठोका

बरेली। पीलीभीत बाईपास रोड पर शुक्रवार को नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। सुरेश शर्मा नगर चौराहे से संजय नगर चौराहे तक चली इस कार्रवाई में सड़क किनारे जमी दुकानों, ठेलों और अस्थायी कब्जों को हटाया गया। अचानक पहुंची निगम टीम को देखकर पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई और दुकानदार अपनी-अपनी दुकानें समेटते नजर आए।
अभियान शुरू होते ही कई दुकानदारों को खदेड़ दिया गया, वहीं कुछ ने खुद ही अपना सामान समेट लिया। निगम कर्मचारियों की सख्ती के चलते कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी प्रभावित हुआ। कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में नाराजगी भी देखने को मिली, लेकिन टीम ने बिना रुके अभियान जारी रखा।
नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त किया। ठेले, तख्त, काउंटर और अन्य अस्थायी ढांचे हटाए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों से मौके पर ही कुल 64 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। जुर्माने की कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। अतिक्रमण हटने के बाद पीलीभीत बाईपास रोड पर सड़क कुछ हद तक खुलती नजर आई। राहगीरों और वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से रोज जाम की स्थिति बनी रहती थी, जिससे परेशानी होती थी।
स्थानीय लोगों के अनुसार, नगर निगम की ओर से पहले भी कई बार अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों ने फिर से सड़क किनारे कब्जा जमा लिया था। इसी को लेकर निगम ने इस बार सख्त रुख अपनाया। नगर निगम की टीम ने संकेत दिए हैं कि शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि सड़क और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराना प्राथमिकता है, ताकि आम लोगों को आने-जाने में दिक्कत न हो।
