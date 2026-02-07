विभाग की लाज बचाने को चहेते झोलाछाप का क्लीनिक करना पड़ा था सील, अब फजीहत के बाद एसीएमओ ने कराई एफआईआर

बारादरी के डोहरा गौटिया निवासी शिशुपाल के मुताबिक करीब एक माह पहले उनके बेटे अजय को पेट दर्द हुआ था। जांच रिपोर्ट लेकर वे पीलीभीत बाईपास रोड स्थित पृथ्वी फार्मा क्लीनिक पहुंचे। वहां जयवीर ने खुद को डॉक्टर बताते हुए इलाज शुरू किया। आरोप है कि उसने पेशाब की जगह में पानी भरने की बात कहकर ऑपरेशन कर डाला। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद 25 दिनों तक क्लीनिक में पट्टी की गई, तीन बार टांके लगाए गए, लेकिन रक्तस्राव बंद नहीं हुआ। हालत बिगड़ती गई, तब परिवार को शक हुआ कि कुछ गंभीर गड़बड़ है।