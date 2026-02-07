चारा काटने गए किसान की बेरहमी से हत्या, गन्ने के खेत में खून से लथपथ मिला शव, जानें पूरा मामला

बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर रामदास अपनी पत्नी के साथ खेत पर बरसीम काट रहे थे। बाद में पत्नी बकरियां चराने चली गईं। रामदास बरसीम से भरा बोरा लेकर गांव की ओर निकले, लेकिन घर नहीं पहुंचे। जिस खेत में उनका शव मिला, उससे करीब 70 मीटर दूर बरसीम से भरा बोरा पड़ा मिला। इससे आशंका है कि रास्ते में ही उन्हें घेरकर वारदात को अंजाम दिया गया।