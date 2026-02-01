बेकाबू वैगन-आर ने सड़क पर मचाया तांडव, तीन को रौंदा… दीवार तोड़ घर में घुसी, फिर हुआ ये

सूचना मिलते ही बारादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। क्षतिग्रस्त कार को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। थाना प्रभारी धनंजय पांडेय ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और चालक की पहचान की जा रही है। प्रथम दृष्टया हादसे की वजह तेज रफ्तार और लापरवाही मानी जा रही है। चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है।