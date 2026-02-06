आईटीआई छात्र पर झोंका फायर, मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी, साथी भी गिरफ्तार, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो…

राहुल ने विरोध किया, तो मनोज ने उसके सिर पर लोहे का कड़ा मार दिया। इसी बीच उदय ने तमंचा निकालकर राहुल के सिर पर सटा दिया। जैसे ही राहुल ने तमंचे की नाल पकड़कर बचने की कोशिश की, मनोज ने उध्देश्यपूर्ण इशारे से कहा उदय, इसे गोली मार दो। और उदय ने गोली चला दी। गोली राहुल के दाहिने बगल में लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। इस बीच राहुल की बहन पूजा भी मौके पर पहुंच गई, जिससे दोनों हमलावर भाग निकले।