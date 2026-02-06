आईटीआई छात्र पर झोंका फायर, मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी, साथी भी गिरफ्तार, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो…

बरेली। बहेड़ी में 4 फरवरी को आईटीआई के छात्र राहुल गंगवार पर हमलावरों ने दिनदहाड़े ताबड़तोड़ हमला किया। राहुल ने बताया कि शास्त्री नगर गेट के पास वह खड़ा था, तभी प्रेमनगर रामलीला गौंटिया निवासी मनोज भास्कर और इज्जत नगर मठ लक्ष्मीपुर निवासी उदय ठाकुर बाइक पर आए और मोबाइल व चेन छीनने का प्रयास किया।
राहुल ने विरोध किया, तो मनोज ने उसके सिर पर लोहे का कड़ा मार दिया। इसी बीच उदय ने तमंचा निकालकर राहुल के सिर पर सटा दिया। जैसे ही राहुल ने तमंचे की नाल पकड़कर बचने की कोशिश की, मनोज ने उध्देश्यपूर्ण इशारे से कहा उदय, इसे गोली मार दो। और उदय ने गोली चला दी। गोली राहुल के दाहिने बगल में लगी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। इस बीच राहुल की बहन पूजा भी मौके पर पहुंच गई, जिससे दोनों हमलावर भाग निकले।
सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने बताया कि गुरुवार रात पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो युवक बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपियों ने बाइक कुदेशिया फाटक की ओर मोड़ दी और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली चली और एक आरोपी घायल हो गया।
पुलिस ने घायल आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किए। मौके से उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों के खिलाफ प्रेमनगर थाने में जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।
