बरेली में शादी की शहनाइयों पर भारी पड़ा इश्क़ का इल्ज़ाम, प्रेमिका ने बरात के बीच रुकवाई शादी, टूटी और सरेआम बेआबरू हुई मोहब्बत

उसने आरोप लगाया कि युवक ने शादी का भरोसा देकर वर्षों तक संबंध बनाए, साथ जीने-मरने की कसमें खाईं और सरकारी नौकरी लगते ही सब तोड़ दिया। युवती का कहना है कि तीन वर्षों तक दोनों साथ रहे। नौकरी लगने के बाद युवक ने शादी के लिए 20 लाख रुपये और कार की मांग रखी। मांग पूरी न होने पर रिश्ता खत्म कर दिया गया। युवती ने कहा कि सारी कसमें और रस्में सब भूल गये। अब दूसरी के साथ शादी कर रहे हो।