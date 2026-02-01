शुद्ध सरसों के नाम पर बिक रहे मिलावटी तेल, फरीदपुर की तेल फैक्ट्री पर छापा, 22 हजार किलो से ज्यादा तेल जब्त, 31 लाख से अधिक का माल सीज

छापे के दौरान न्यूट्रीप्लस रेपसीड तेल के 15-15 लीटर के 1485 कंटेनर जब्त किए गए। कुल 22 हजार 273 किलोग्राम तेल को सीज किया गया है। जब्त किए गए तेल की कीमत लगभग 31 लाख 55 हजार रुपये बताई जा रही है। जिन टैंकों से नमूने लिए गए हैं, उनसे तेल की प्रोसेसिंग, पैकिंग और बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। विभाग ने साफ किया है कि जांच रिपोर्ट आने तक संबंधित तेल का उपयोग नहीं किया जाएगा।