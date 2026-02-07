बजट 2026-27 यूपी के लिए गेमचेंजर… विकास को मिलेगी रॉकेट रफ्तार, हाई स्पीड रेल से पूरे देश की धड़कन बनेगा प्रदेश: डॉ. महेंद्र सिंह

15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनीमेशन, गेमिंग और VFX लैब स्थापित होंगी। इससे यूपी के युवा सीधे भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार होंगे। वहीं 10,000 टूर गाइड को प्रशिक्षण देने की योजना से काशी, अयोध्या, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों में पर्यटन के साथ-साथ रोजगार भी तेजी से बढ़ेगा। इसके साथ ही 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण से यूपी के परंपरागत उद्योगों को नई तकनीक और वैश्विक बाजार से जुड़ने का मौका मिलेगा। वहीं लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा और वाराणसी जैसे शहर सिटी इकोनॉमिक रीजन के तहत रोजगार और स्टार्टअप के बड़े केंद्र बनकर उभरेंगे।