7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

बरेली के इन बिल्डर्स के अवैध निर्माण पर बीडीए ने लगाई सील, एक कॉलोनी भी जमींदोज, जानें किन-किन पर हुई कार्रवाई

बीडीए ने शनिवार को शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान एक अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया गया, जबकि कई बिल्डर्स के बनाए ड्यूप्लेक्स मकानों पर सील लगा दी गई। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 07, 2026

बरेली। बीडीए ने शनिवार को शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस दौरान एक अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया गया, जबकि कई बिल्डर्स के बनाए ड्यूप्लेक्स मकानों पर सील लगा दी गई। कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया।

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन के अनुसार, अमरजीत सिंह द्वारा भोजीपुरा थाना क्षेत्र में मार्डन विलेज नाम से करीब 3000 वर्गमीटर में बिना प्राधिकरण की अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां भूखंडों का चिन्हांकन कर सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। बीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

इन बिल्डर्स के भवन किए गए सील

अभियान के दौरान सोनू सिंह बिल्डर्स द्वारा लगभग 140 वर्गमीटर में बने ड्यूप्लेक्स भवन, सचिन बिल्डर्स के 160 वर्गमीटर में बने ड्यूप्लेक्स, राममूर्ति बिल्डर्स के 180 वर्गमीटर में निर्मित ड्यूप्लेक्स और इन्द्रजीत मेहता बिल्डर्स द्वारा करीब 1200 वर्गमीटर में बनाए गए 20 ड्यूप्लेक्स मकानों को सील कर दिया गया। सभी निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के पाए गए।

अधिकारियों की मौजूदगी में हुई कार्रवाई

कार्रवाई संयुक्त सचिव दीपक कुमार और विशेष कार्याधिकारी अजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई। इस दौरान प्राधिकरण के अभियंता और प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराई गई।

बिना स्वीकृति निर्माण पर होगी सख्ती

बीडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण या प्लॉटिंग पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लोगों से अपील की गई है कि भूखंड या मकान खरीदने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र की स्वीकृति अवश्य जांच लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Feb 2026 07:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / बरेली के इन बिल्डर्स के अवैध निर्माण पर बीडीए ने लगाई सील, एक कॉलोनी भी जमींदोज, जानें किन-किन पर हुई कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आवास विकास परिषद में खेल, बेटा बना सेटिंग मैनेजर करोड़ों के टेंडर रिटायर पिता की फर्म पर, बरेली से लखनऊ तक खलबली

बरेली

बजट 2026-27 यूपी के लिए गेमचेंजर… विकास को मिलेगी रॉकेट रफ्तार, हाई स्पीड रेल से पूरे देश की धड़कन बनेगा प्रदेश: डॉ. महेंद्र सिंह

बरेली

हाईवे पर ढाबे की आड़ में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा… पुलिस ने मारा छापा, 3 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार

बरेली

विभाग की लाज बचाने को चहेते झोलाछाप का क्लीनिक करना पड़ा था सील, अब फजीहत के बाद एसीएमओ ने कराई एफआईआर

बरेली

यूपी के इस जिले में मस्जिद पर गरजा बुलडोजर, छावनी में तब्दील हुआ गांव, जानें क्यों हुई ये बड़ी कार्रवाई

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.