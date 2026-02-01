बरेली के इन बिल्डर्स के अवैध निर्माण पर बीडीए ने लगाई सील, एक कॉलोनी भी जमींदोज, जानें किन-किन पर हुई कार्रवाई

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन के अनुसार, अमरजीत सिंह द्वारा भोजीपुरा थाना क्षेत्र में मार्डन विलेज नाम से करीब 3000 वर्गमीटर में बिना प्राधिकरण की अनुमति के कॉलोनी विकसित की जा रही थी। यहां भूखंडों का चिन्हांकन कर सड़क और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा था। बीडीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।