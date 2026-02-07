यूपी के इस जिले में मस्जिद पर गरजा बुलडोजर, छावनी में तब्दील हुआ गांव, जानें क्यों हुई ये बड़ी कार्रवाई

बरेली। भोजीपुरा थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में शनिवार सुबह प्रशासन बुलडोजरों और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा। ग्राम समाज की जमीन पर बनी करीब 300 वर्ग गज में फैली मस्जिद-ए-आला हजरत पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में यह कदम उठाया गया।