IPS बनकर महिला को डराया, फिर 15 लाख से ज्यादा की चपत लगाकर फरार हुए साइबर ठग

बारादरी क्षेत्र के गायत्री नगर, गली नंबर 8, एयर फोर्स गेट के पास रहने वाली सुनीता सिंह के मोबाइल पर एक अज्ञात व्हाट्सऐप नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम सुनील कुमार गौतम बताते हुए खुद को दिल्ली पुलिस में आईपीएस अधिकारी बताया। उसने कहा कि महिला का बैंक खाता किसी बड़े फ्रॉड में इस्तेमाल हुआ है और जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार डराने और कानूनी धाराओं का हवाला देने से महिला घबरा गई।