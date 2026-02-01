6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

IPS बनकर महिला को डराया, फिर 15 लाख से ज्यादा की चपत लगाकर फरार हुए साइबर ठग

साइबर ठगों ने एक महिला को शिकार बनाते हुए 15 लाख से अधिक की चपत लगा दी। शातिर अपराधी ने खुद को दिल्ली पुलिस का आईपीएस अफसर बताकर महिला को गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया और डर के माहौल में उससे लाखों रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 06, 2026

बरेली। साइबर ठगों ने एक महिला को शिकार बनाते हुए 15 लाख से अधिक की चपत लगा दी। शातिर अपराधी ने खुद को दिल्ली पुलिस का आईपीएस अफसर बताकर महिला को गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाया और डर के माहौल में उससे लाखों रुपये अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवा लिए। जब सच्चाई सामने आई तो पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले में साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

खाते में फ्रॉड का झांसा देकर बनाया दबाव

बारादरी क्षेत्र के गायत्री नगर, गली नंबर 8, एयर फोर्स गेट के पास रहने वाली सुनीता सिंह के मोबाइल पर एक अज्ञात व्हाट्सऐप नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम सुनील कुमार गौतम बताते हुए खुद को दिल्ली पुलिस में आईपीएस अधिकारी बताया। उसने कहा कि महिला का बैंक खाता किसी बड़े फ्रॉड में इस्तेमाल हुआ है और जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है। लगातार डराने और कानूनी धाराओं का हवाला देने से महिला घबरा गई।

चार ट्रांजैक्शन में उड़ा दिए 15.30 लाख रुपये

डर के साए में महिला ने ठग द्वारा बताए गए खातों में रकम ट्रांसफर करनी शुरू कर दी। 20 अगस्त को 5 लाख रुपये, 21 अगस्त को 80 हजार रुपये, 23 अगस्त को 50 हजार रुपये और 8 सितंबर को 9 लाख रुपये भेज दिए। इस तरह कुल 15 लाख 30 हजार रुपये ठगों के खाते में पहुंच गए।

शक हुआ तो खुली ठगी की परतें

कुछ दिनों बाद जब कथित अधिकारी का संपर्क टूट गया और कोई कानूनी नोटिस नहीं आया, तब महिला को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए रकम वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 09:02 pm

Published on:

06 Feb 2026 09:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / IPS बनकर महिला को डराया, फिर 15 लाख से ज्यादा की चपत लगाकर फरार हुए साइबर ठग

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बेकाबू वैगन-आर ने सड़क पर मचाया तांडव, तीन को रौंदा… दीवार तोड़ घर में घुसी, फिर हुआ ये

बरेली

कार पर पलटा गन्ने से भरा ट्रक, कई लोग दबे, हाईवे पर मची चीख-पुकार, बचाव कार्य जारी

बरेली

चाइनीज मांझे पर सख्ती, प्रशासन-पुलिस ने कसना शुरू किया शिकंजा, 8 मुकदमे, 13 गिरफ्तार, अब होगी ये कार्रवाई

बरेली

दिल्ली लखनऊ हाइवे पर बरेली में अब नहीं लगेगा जाम, 29.83 करोड़ से 980 मीटर का फ्लाइओवर बढ़ाएगा हाईवे की रफ्तार

बरेली

आईटीआई छात्र पर झोंका फायर, मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी, साथी भी गिरफ्तार, पुलिस के सामने हाथ जोड़कर बोला, माफ कर दो…

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.