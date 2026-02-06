कार पर पलटा गन्ने से भरा ट्रक, कई लोग दबे, हाईवे पर मची चीख-पुकार, बचाव कार्य जारी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को जानकारी दी। पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। कार के ऊपर गिरे गन्ने को हटाने के लिए जेसीबी मशीन बुलाई गई है। युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है, ताकि कार में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। हादसे के कारण पीलीभीत हाईवे पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस द्वारा यातायात को डायवर्ट करने और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।