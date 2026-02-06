चाइनीज मांझे पर सख्ती, प्रशासन-पुलिस ने कसना शुरू किया शिकंजा, 8 मुकदमे, 13 गिरफ्तार, अब होगी ये कार्रवाई

पुलिस ने अब तक शीशा लेपित और चाइनीज मांझे का कारोबार करने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि हर क्षेत्र के सीओ दुकानों और निर्माण स्थलों की नियमित जांच कर रहे हैं। अगर कोई प्रतिबंधित मांझा पाया गया तो सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी अनुराग आर्य ने साफ कहा कि मांझे में हानिकारक सामग्री डालना किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कारोबारियों को चेतावनी दी जा रही है कि अगर वे इस नियम का उल्लंघन करेंगे, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही पुलिस जनता से अपील कर रही है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना दें।