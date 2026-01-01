बोगस फर्म बनाकर करोड़ों का जीएसटी रिफंड हड़पने वाला गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद से दबोचा, मास्टरमाइंड फरार

पुलिस जांच में सामने आया है कि योगेश शर्मा ने बरेली निवासी मनीष अग्रवाल और गौरव अग्रवाल के साथ मिलकर श्याम ट्रेडर्स के नाम से बोगस फर्म बनाई थी। इस फर्म का जीएसटी पंजीकरण बरेली में कराया गया। इसके बाद फर्जी ई-वे बिल के जरिए बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कराकर जीएसटी रिफंड हड़प लिया गया। इस रैकेट में मनीष अग्रवाल की पत्नी अपर्णा अग्रवाल और आदी उर्फ युगांश बिसारिया समेत कई अन्य लोग भी शामिल हैं। क्राइम ब्रांच पहले ही गौरव अग्रवाल को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि गिरोह संगठित तरीके से फर्जी फर्मों का नेटवर्क चला रहा था।