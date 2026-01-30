बरेली हिंसा: मौलाना तौकीर के इशारे पर पेट्रोल बम से पुलिस को झुलसाने की थी तैयारी, FSL रिपोर्ट से बेनकाब हुई साजिश

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि उपद्रवियों ने पुलिस पर अंधाधुंध पथराव किया। हालात को और खतरनाक बनाने के लिए पेट्रोल बम फेंके गए और एसिड अटैक तक किया गया। एफएसएल ने इसे पूरी तरह से सुनियोजित और जानलेवा हमला करार दिया है। इस हिंसा में एक दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे। कई जवानों को गंभीर चोटें आईं और कुछ झुलस भी गए। बलवे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हालात काबू से बाहर हो गए थे।