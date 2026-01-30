नलकूप कनेक्शन के नाम पर घूसखोरी, बिजली विभाग का अवर अभियंता 20 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

शिकायत मिलते ही भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली की टीम हरकत में आई। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण सान्याल के नेतृत्व में पूरी योजना बनाई गई और तय समय पर जाल बिछाया गया। जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने बिना देर किए उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार अवर अभियंता के खिलाफ थाना सिविल लाइन, जनपद बदायूं में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। इस गिरफ्तारी से बिजली विभाग में हड़कंप मच गया है।