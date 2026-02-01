बरेली में पुलिस का मेगा ऑपरेशन… 1 करोड़ के 516 गुम मोबाइल रिकवर, फोन पाकर खिले लोगों के चेहरे

एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर पूरे जिले में अभियान चलाया गया। थानों के कंप्यूटर ऑपरेटर, साइबर टीम और जनपदीय सर्विलांस सेल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। सीईआईआर (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल और तकनीकी सर्विलांस के जरिए मोबाइलों की लोकेशन ट्रेस की गई और एक-एक कर उन्हें बरामद किया गया। पुलिस टीमों की लगातार मेहनत ने यह संभव कर दिखाया।