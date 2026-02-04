4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

जिला अस्पताल में हंगामा… सीएमओ और नोडल की सरपरस्ती में फल-फूल रहे झोलाछाप, एक और मरीज का कर दिया गलत इलाज

गलत ऑपरेशन कर मरीज की जान खतरे में डालने वाले झोलाछाप के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज परिजन बुधवार को मरीज को ऑटो में लिटाकर सीएमओ कार्यालय पहुंच गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से झोलाछाप खुलेआम क्लीनिक चला रहे हैं और शिकायत के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा रहा।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Feb 04, 2026

बरेली। गलत ऑपरेशन कर मरीज की जान खतरे में डालने वाले झोलाछाप के खिलाफ कार्रवाई न होने से नाराज परिजन बुधवार को मरीज को ऑटो में लिटाकर सीएमओ कार्यालय पहुंच गए। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से झोलाछाप खुलेआम क्लीनिक चला रहे हैं और शिकायत के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा रहा।

बारादरी के डोहरा गौटिया निवासी शिशुपाल अपने बेटे अजय को लेकर कार्यालय पहुंचे। अजय ऑटो में लेटा रहा और लगातार उल्टियां करता रहा। परिजनों के अनुसार उसकी हालत लगातार बिगड़ रही है और वह चलने-फिरने में भी असमर्थ हो गया है।

पेट दर्द के इलाज में कर दिया ऑपरेशन

शिशुपाल ने बताया कि करीब एक माह पहले बेटे को पेट दर्द की शिकायत हुई थी। जांच रिपोर्ट लेकर वह पीलीभीत बाईपास स्थित प्रथ्वी फार्मा क्लीनिक पहुंचे, जहां जयवीर नामक व्यक्ति ने खुद को डॉक्टर बताया। आरोप है कि उसने पेशाब की जगह में पानी भरने की बात कहकर ऑपरेशन कर दिया। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के बाद 25 दिनों तक क्लीनिक बुलाकर पट्टी की गई और तीन बार टांके लगाए गए, लेकिन रक्तस्राव नहीं रुका। हालत बिगड़ने पर परिवार को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ।

क्लीनिक सील, मगर मुकदमा नहीं

शिकायत के बाद नोडल अधिकारी ने क्लीनिक तो सील करा दिया, लेकिन आरोपी के खिलाफ न तो एफआईआर दर्ज कराई गई और न ही थाने को कोई रिपोर्ट भेजी गई। परिजनों ने सवाल उठाया कि जब क्लीनिक अवैध था तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बुधवार को आरोपी जयवीर के भी नोडल अधिकारी से मिलने कार्यालय पहुंचने की चर्चा रही। परिजनों ने अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगाया। हालांकि जयवीर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने कोई ऑपरेशन नहीं किया और उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वह लिखित बयान देने आया था।

धरने की चेतावनी, पुलिस ने कराया शांत

कार्रवाई न होने तक परिजनों ने सीएमओ कार्यालय में धरना देने की चेतावनी दी। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। इस मामले में सीएमओ विश्राम सिंह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन नहीं उठ सका। वहीं नोडल अधिकारी अमित ने भी इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Feb 2026 03:06 pm

Published on:

04 Feb 2026 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / जिला अस्पताल में हंगामा… सीएमओ और नोडल की सरपरस्ती में फल-फूल रहे झोलाछाप, एक और मरीज का कर दिया गलत इलाज

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सब कुछ निगल गई आग, सोता रहा सिस्टम… शॉर्ट सर्किट से मकान में तबाही, लपटों में फंसा परिवार, फिर हो गया ये…

बरेली

बरेली के सचिन की दुल्हनिया बनेंगी फिलिपींस की झे मेरी, सरहदों के पार पनपा प्यार, शादी के लिए आवेदन

बरेली

रुवि की लापरवाही से बिगड़ा परीक्षा शेड्यूल: ऐन वक्त पर टली परीक्षा, केंद्रों पर मचा हड़कंप, अब इस दिन होगी परीक्षा

बरेली

बरेली पहुंचे निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, यूजीसी नियमों पर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, फिर कर दिया ये ऐलान

बरेली

कानून तोड़ा तो खैर नहीं, डीआईजी का पुलिस को सीधा अल्टीमेटम, माफिया हों या गैंगस्टर, अब हर हाल में सख्त कार्रवाई

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.