जिला अस्पताल में हंगामा… सीएमओ और नोडल की सरपरस्ती में फल-फूल रहे झोलाछाप, एक और मरीज का कर दिया गलत इलाज

शिकायत के बाद नोडल अधिकारी ने क्लीनिक तो सील करा दिया, लेकिन आरोपी के खिलाफ न तो एफआईआर दर्ज कराई गई और न ही थाने को कोई रिपोर्ट भेजी गई। परिजनों ने सवाल उठाया कि जब क्लीनिक अवैध था तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई। बुधवार को आरोपी जयवीर के भी नोडल अधिकारी से मिलने कार्यालय पहुंचने की चर्चा रही। परिजनों ने अधिकारियों पर साठगांठ का आरोप लगाया। हालांकि जयवीर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसने कोई ऑपरेशन नहीं किया और उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वह लिखित बयान देने आया था।