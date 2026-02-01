मौत के बाद जिंदा होकर पहुंचा आरटीओ… मृतक के नाम से कार ट्रांसफर, देवर और बाबुओं पर मुकदमा

नंदिनी का दावा है कि उनके पति हमेशा अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते थे। लेकिन ट्रांसफर के दस्तावेजों में हिंदी में दस्तखत या अंगूठे का निशान दिखाया गया है। साफ है कि कागजों में जमकर हेरफेर हुआ। बिना मिलीभगत के इतना बड़ा खेल संभव नहीं। पति की मौत के बाद नंदिनी ट्रैवल एजेंसी संभाल रही थीं। वारिसान प्रमाण पत्र में देरी के कारण गाड़ियां पति के नाम ही थीं। जब उन्होंने आरटीओ पोर्टल चेक किया तो कार देवर के नाम चढ़ी मिली। आरटीआई लगाई तो पूरा खेल सामने आ गया। नियम साफ कहते हैं कि ट्रांसफर के समय मालिक की मौजूदगी जरूरी है, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ?