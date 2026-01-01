स्कूल की छत पर मिला ई-रिक्शा चालक का शव, आत्महत्या की आशंका ने मोड़ा मामला, जांच में ये हुआ खुलासा

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के हरूनगला में शुक्रवार को एक ई-रिक्शा चालक की किराये के मकान में मौत से हड़कंप मच गया। मकान मालिक ने पुलिस को आत्महत्या की सूचना दी थी, लेकिन मौके पर जांच के बाद मामला बीमारी से मौत का निकला। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि शुक्रवार दोपहर यूपी 112 पर सूचना मिली थी कि हरूनगला में महेश नाथ हॉस्पिटल के पीछे बने एक स्कूल के तीसरे तल पर किराये के मकान में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।
पुलिस ने मौके पर जांच की तो मृतक की पहचान 36 वर्षीय नेमचंद जाटव के रूप में हुई, जो ई-रिक्शा चालक थे। मकान में उनकी पत्नी और तीन बच्चे मौजूद मिले। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिले। परिजनों ने पुलिस को बताया कि नेमचंद मूल रूप से बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के गांव उड़ला गौटिया के निवासी थे और रोजी-रोटी के सिलसिले में हरूनगला में किराये पर रह रहे थे।
परिवार के अनुसार नेमचंद काफी समय से बीमार थे। उनके लिवर में संक्रमण था, जिसका ऑपरेशन भी कराया गया था। बीते करीब दस दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी। परिजनों का कहना है कि बीमारी के कारण ही उनकी मौत हुई है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
