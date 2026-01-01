स्कूल की छत पर मिला ई-रिक्शा चालक का शव, आत्महत्या की आशंका ने मोड़ा मामला, जांच में ये हुआ खुलासा

परिवार के अनुसार नेमचंद काफी समय से बीमार थे। उनके लिवर में संक्रमण था, जिसका ऑपरेशन भी कराया गया था। बीते करीब दस दिनों से उनकी तबीयत ज्यादा खराब चल रही थी। परिजनों का कहना है कि बीमारी के कारण ही उनकी मौत हुई है। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।