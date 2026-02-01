वायरल वीडियो ने खोली निपुण मूल्यांकन की पोल, रिश्वत के आरोप में दो प्रशिक्षु निलंबित, जांच में हुआ ये खुलासा

मामला बिथरी चैनपुर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय परेवा कुईया का है। यहां निपुण मूल्यांकन के लिए पहुंचे डायट के दो डीएलएड प्रशिक्षु रोहित और सुमित पर शिक्षकों से रुपये मांगने का आरोप लगा। आरोप है कि मूल्यांकन में सहूलियत देने के बदले प्रशिक्षुओं ने पैसे की मांग की, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद विभागीय अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया। शुरुआती जांच में वीडियो में दिख रहे दोनों डीएलएड प्रशिक्षुओं को दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया।