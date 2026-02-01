माघ पूर्णिमा पर रामगंगा घाटों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 30 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया स्नान

माघ पूर्णिमा को लेकर शहर में जाम की स्थिति से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 1 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहा। ट्रैफिक डायवर्जन का सख्ती से पालन कराया गया, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था सामान्य बनी रही। दिल्ली, रामपुर, बदायूं, नैनीताल और पीलीभीत रूट से आने वाले भारी वाहनों को बड़े बाईपास के रास्ते डायवर्ट किया गया। रामगंगा की ओर जाने वाले भारी वाहनों पर पूरी तरह रोक रही। प्रमुख चौराहों और मार्गों पर बैरिकेडिंग कर पुलिसकर्मी तैनात रहे।